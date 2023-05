Bis einschliesslich kommendes Wochenende müssen sich Fahrgäste zunächst keine Gedanken machen. Warnstreiks sind bis dahin nahezu ausgeschlossen. Zum einen, weil sich die EVG erst in ihren Gremien, etwa der Tarifkommission oder dem Parteivorstand, abstimmen will. "Das braucht einigen Vorlauf", sagte Tarifvorständin Cosima Ingenschay am Mittwoch. Zum anderen ist am kommenden Samstag der 25. Jahrestag des ICE-Unglücks von Eschede. "Da ist es wichtig für die Kolleginnen und Kollegen, dass wir keinesfalls an diesem Tag selber streiken werden und auch nicht an den An- und Abreisetagen zur Gedenkfeier am Freitag und am Sonntag", sagte Loroch. Ab Montag sind Warnstreiks allerdings denkbar.