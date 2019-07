77 Prozent der 4500 Teilnehmer gaben in der cash-Umfrage an, die SNB solle stillhalten, auch wenn der Franken weiter aufwerten werde. Das deutliche Verhältnis von 3:1 in dieser Frage mag sich damit erklärten, dass in der cash-Leserschaft viele Vorsorgesparer sind, deren Ersparnisse wegen der Tiefzinspolitik schwächer verzinst werden als früher.

Am Resultat der cash-Umfrage lässt sich trotzdem ablesen, dass die SNB-Mittel gegen den starken Franken, wie sie seit Beginn der Finanzkrise 2008 schrittweise verstärkt wurden, nicht mehr so populär sind. Vor allem noch tiefere Negativzinsen kämen nicht gut an.

768 Milliarden SNB-Bilanzssumme

Aber auch Interventionen in der Form von Devisenkäufen sind sehr umstritten geworden. Die Bilanzssumme der Nationalbank ist innerhalb von zehn Jahren von 55 auf 768 Milliarden Franken angestiegen, weil die SNB so viel Fremdwährung bunkert.

Während die Negativzinsen vor allem in der Vorsorgeindustrie und bei den Banken Unmut hervorgerufen haben, meldete sich hinsichtlich der SNB-Bilanz auch die Politik zu Wort. Unter anderem hat Finanzminister Ueli Maurer die Währungshüter kritisiert. Immer noch gilt es als ungewöhnlich, dass ein Bundesrat eine Notenbank angreift – im Ausland, etwa in der Türkei oder den USA, kommt dies häufiger vor.