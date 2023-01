Frankreichs Regierung hat wegen hoher Energiepreise für Betriebe mehr Unterstützung von Versorgern gefordert. "Die Versorger helfen den Bäckereien und den kleinen und mittleren Unternehmen nicht ausreichend", kritisierte Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Dienstag in Paris. Er forderte die Energielieferanten auf, sofort mehr zu tun. Andernfalls würden Massnahmen ergriffen, damit diese sich an ihre Verpflichtungen hielten.

03.01.2023 14:07