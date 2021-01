Frankreich signalisiert Unterstützung für Zugbetreiber Eurostar

Frankreich hat Unterstützung für den Zugbetreiber Eurostar signalisiert, der wegen der Corona-Pandemie in Schwierigkeiten geraten war. Der Eurostar-Schnellzug verbindet London mit dem Kontinent. "Wir arbeiten in Verbindung mit den Engländern an Hilfsmechanismen(...) ", sagte der Beigeordnete Minister für Verkehr, Jean-Baptiste Djebbari, am Donnerstag in einem Ausschuss der französischen Nationalversammlung in Paris.