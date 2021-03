Frankreich und Polen fordern mehr Impfstoffproduktion in Europa

Frankreich und Polen haben angesichts der Verzögerungen beim Impfen gegen Covid-19 mehr Produktion in Europa gefordert. "Wir müssen auch das Europa der Gesundheit stärken, indem wir unsere Produktionskapazitäten für Impfstoffe erhöhen", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen mit dem polnischen Regierungschef Mateusz Morawiecki am Mittwoch in Paris. Das gelte aber auch für andere kritische Medizinprodukte. Morawiecki betonte, dass "die Europäisierung einiger Sektoren der Produktion" wichtig sei. Was aus Europa ausgelagert wurde, müsse wieder zurückgeholt werden.