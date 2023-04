Im vergangenen Jahr hatten Korrosionsschäden zum Stillstand etlicher teils in die Jahre gekommener AKW in Frankreich geführt und das Land mitten in der Energiekrise zum verstärkten Import von Strom unter anderem aus Deutschland gezwungen. Kürzlich wurden neue Schäden durch Korrosion entdeckt, weshalb nun 320 Schweissnähte an Rohrleitungen überprüft werden. Bisher wurde nicht davon ausgegangen, dass die neuerlichen Probleme den Betrieb der AKW massiv einschränken./evs/DP/jha