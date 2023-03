International gesehen ist die Schweiz beim Anteil von Frauen in Führungspositionen eher noch ein "Herausforderer", so Schilling weiter. Er halte den Ansatz der Schweiz aber für richtig, nicht auf eine strenge Frauenquote zu setzten, wie es etwas in Deutschland gemacht wird. In der Schweiz sei die Dynamik viel nachhaltiger und es seien etwa auch nicht Frauen zu früh in Positionen vorgerückt, zu denen sie noch nicht bereit waren, nur um eine Quote zu erfüllen. Solche würen oft wieder den Bettel hinschmeissen.