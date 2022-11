Vinzens tritt als SGH-Präsident die Nachfolge von Thomas Bieger an, der an der Generalversammlung vom 23. Juni 2023 zurücktreten werde, heisst es weiter. Vinzens war während 16 Jahren bis September 2019 CEO der GKB, ist seit 2013 Mitglied der SGH-Verwaltung und seit 2019 Vizepräsident der Gesellschaft, die sich der Förderung der Beherbungsbetriebe in der Schweiz widmet.