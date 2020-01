Die Schweizerische Nationalbank sagte bei der Einführung des Negativzinses vor fünf Jahren, der Franken werde sich dank der Massnahme "mit der Zeit" abwerten. Die SNB lag mit dieser Annahme nicht richtig. Sie war wohl eher Wunschdenken. Und: Der Leitzins der Schweizerischen Nationalbank werde "in zwei Jahren" wieder positiv werden. Das sagte ein Anlagechef einer Schweizer Bank - im Jahr 2016.

Die zwei Beispiele zeigen, wie sehr das Thema Negativzins mit Ungewissheit, Unwissenheit und Irrtümern auch fünf Jahre nch dem "Frankenschock" einhergeht. Fakt ist: Der Negativzins hat nun schon viel länger Bestand, als bei dessen Einführung angenommen wurde, auch von der Nationalbank selber. Und der welttiefste Negativzins wird noch längere Zeit ein lästiger Begleiter bleiben. Fakt ist auch: Die Kritik an der umstrittenen Massnahme der SNB nimmt in der Schweiz zu. Zurecht. Einschneidende Massnahmen wie diejenige der SNB müssen öffentlicht diskutiert werden. Das passiert in der Schweiz viel zu wenig.

Die Doktrin der SNB, die einen schwächeren Franken und den Schutz der Exportindustrie über alles andere stellt, wird von denen zunehmend angezweifelt, welche unter den Negativzinsen leiden: Das Pensions- und Vorsorgesystem, die Finanzindustrie - oder eine breite Bevölkerung, die sich wegen des Immobilienpreisbooms kein Wohneigentum mehr leisten kann. Der tenor der Kritiker: Der SNB wird zwar zugute gehalten, dass sie die Rahmenbedingungen für die Schweizer Wirtschaft stabil gehalten hat. Doch die Kosten überwiegen mittlerweile die Nutzen.

Mehr zum Thema: Thomas Jordan - Gefangener einer Landeswährung (Fünf-Jahres-Bilanz zu Thomas Jordan)

Dabei wissen wir: Die Schweiz und ihr Negativzins sind bloss die Spitze des Eisbergs. Die Auswirkungen des Strafzinses sind bloss ein Teil eines Phänomens mit gigantischem Ausmass: Auch 13 Jahre nach Ausbruch der Banken- und Finanzkrise rücken die Notenbanken nicht von ihrer ultra-lockeren Geldpolitik ab.

Mehr noch: Die Finanzmärkte scheinen immer abhängiger von den Feuerwehraktionen der Notenbanken zu werden. Jüngstes Beispiel: Die US-Notenbank musste im September 2019 am US-Repomarkt (dem Markt, an dem sich US-Banken mit frischem Geld versorgen) mit einer Not-Geldpritze intervenieren. Es stand nicht weniger als die Liquidität des Finanzsystems auf dem Spiel. Ausgestanden ist das Problem nicht. Die ausserordentliche Aktion der Fed droht, einen Dauerzustand herbeizuführen.

Verzichten will die Finanzwelt aber nicht mehr auf die Drogen der Notenbanken. Aktien, Obligationen, Immobilien, Edelmetalle, Private Equity: Die Geldschwemme lässt die Vermögensanlagen seit Jahren in die Höhe schnellen. Dass dabei die weltweite Verschuldung fast noch schneller in die Höhe geht, wird äusserst gerne verdrängt. Doch ein Grund für die Krise am US-Repomarkt ist die massive Ausweitung der US-Staatsverschuldung. Und Verschuldung ist der Hauptgrund für neue Finanzkrisen.

Verständlich, dass viele Beobachter die Entwicklung an den Finanzmärkten bedenklich finden. Bemerkenswert finde ich in diesem Zusammenhang aber das: Die Ex-Notenbankchefs Mario Draghi und Janet Yellen warnten kürzlich an einer Tagung vor Risiken im Niedrigzinsumfeld. Und Mike Carney, der in einem Monat als Governor der Bank of England zurücktritt, warnte kürzlich, dass den Notenbanken zunehmend ihre Interventionsmittel ausgehen und dass der globalen Wirtschaft eine Liquiditätsfalle droht, wenn die Notenbanken nicht mehr handeln könnten.

Wenn Notenbanker nach oder am Ende ihrer Amtszeit das kritisieren, was sie selber mitverursacht haben – dann ist das der eigentliche Grund, sich Sorgen um die längerfristige Finanzstabilität zu machen.