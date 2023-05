Man habe sich zu einem "historischen Zeitpunkt" in Hiroshima getroffen, das zusammen mit Nagasaki "an die beispiellose Zerstörung und das unermessliche menschliche Leid erinnert", heisst es in der Erklärung. "Wir unterstreichen die Bedeutung des seit 77 Jahren bestehenden Verzichts auf den Einsatz von Kernwaffen", so die G7. "Russlands unverantwortliche nukleare Rhetorik, die Untergrabung von Rüstungskontrollregimen und die erklärte Absicht, Atomwaffen in Belarus zu stationieren, sind gefährlich und inakzeptabel", heisst es. Ein Atomkrieg könne nicht gewonnen "und darf niemals geführt werden".