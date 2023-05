"Wir erkennen an, dass rasante technologische Veränderungen Gesellschaften und Volkswirtschaften zwar gestärkt haben, die internationale Ordnungspolitik zu neuen digitalen Technologien jedoch nicht immer Schritt gehalten hat", heisst es in der am Samstag verabschiedeten Gipfelerklärung der G7 in Hiroshima.