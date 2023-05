Die G7-Staaten wollen ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von China verringern. "Wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit erfordert Risikoverringerung und Diversifizierung", heisst es im Entwurf der Abschlusserklärung des Gipfels der sieben demokratischen Industrieländer (G7) in Hiroshima in Japan, der am Samstag der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

20.05.2023 10:13