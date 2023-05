Zum Schutz sensibler Technologien wollen die G7-Staaten eigene Investitionen im Ausland genauer in den Blick nehmen. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sagte am Samstag am Rande des Gipfels der sieben führenden demokratischen Industriestaaten in Hiroshima, in einer gemeinsamen G7-Erklärung zur wirtschaftlichen Sicherheit werde es einen Verweis auf die Vorabprüfung von Auslandsinvestitionen geben. Es werde in der G7-Erklärung um das allgemeine Instrument einer solchen Prüfung gehen. "Und dann wird jedes Land für sich selbst entscheiden müssen, wie es die Frage angeht."

20.05.2023 08:58