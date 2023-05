Beim Gipfel im japanischen Hiroshima vereinbarten die Partner, "wo nötig weitere Massnahmen zu ergreifen". Eine am Samstag veröffentlichte Erklärung nennt unter anderem die Möglichkeit, eigene Auslandsinvestitionen stärker in den Blick zu nehmen. Dies könnte wichtig sein, um bestehende Werkzeuge gezielter Kontrollen von Exporten und Investionen aus dem Ausland zu ergänzen, hiess es in dem Papier.