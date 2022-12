Die Konsumentenorganisationen stellen zudem fest, dass die Verweigerung von Garantieleistungen bei vielen Herstellern System zu haben scheine. Denn anders als in der EU müssten Konsumentinnen aus der Schweiz beweisen, dass sie nicht schuld sind am Produktmangel, worauf sie meistens auf ihre Ansprüche verzichten würden. Die Konsumentenschutz-Organisationen fordern daher für diese Fälle eine Beweislastumkehr wie in der EU.