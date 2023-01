Im Juni 2022 hat Litauen den Import von russischem Gas verboten, um angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine seine Energie-Abhängigkeit von Moskau zu reduzieren. Nachdem Litauen 1990 seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt hatte, war das Land zunächst noch in hohem Masse abhängig von russischem Gas geblieben. Abhilfe schaffte ein 2014 eingeweihtes Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Klaipeda an der Ostsee.