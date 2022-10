Das bedeutet lang anhaltende Spannungen und im Vergleich zu historischen Niveaus erhöhte Preise, bis eine neue Welle von LNG-Anlagen in Betrieb genommen wird und die globale Versorgungsknappheit nachlässt. "Wenn die Temperaturen zu sinken beginnen und die Speicher geleert werden, wird die Marktrealität des Missverhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage zu höheren Preisen führen, was sich in weiterem Inflationsdruck niederschlägt", so Katja Yafimava, Senior Research Fellow am Oxford Institute for Energy Studies. "Es gibt keinen Grund zu erwarten, dass die Terminkurve nach unten geht."