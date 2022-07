Angesichts der ausufernden Inflation in den USA wagt die Notenbank Federal Reserve (Fed) erneut einen ungewöhnlich grossen Zinsschritt. Sie hob den Leitzins am Mittwoch um einen Dreiviertel-Prozentpunkt an. Bereits im Juni hatte sie ihn im selben Tempo nach oben getrieben, womit nun eine Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent erreicht ist. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell gehen davon aus, dass weitere Erhöhungen angemessen sein dürften. Sie stehen wegen der hohen Inflation unter Zugzwang, den Preis des Geldes möglichst rasch zu verteuern.

Wegen der stark gestiegenen Kosten für Lebensmittel, Mieten und Energie bleibt vielen US-Amerikanern weniger im Portemonnaie. Die Inflationsrate lag zuletzt bei 9,1 Prozent - das höchste Niveau seit Ende 1981. Manche Experten befürchten jedoch, dass die Fed bei der Bekämpfung der Inflation zu aggressiv vorgehen und somit die Konjunktur abwürgen könnte. Die Wirtschaft war bereits zu Jahresbeginn auf Talfahrt gegangen. Für die am Donnerstag anstehenden Daten für das US-Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal erwarten Fachleute ein relativ mageres Plus von aufs Jahr hochgerechnet 0,5 Prozent.

Es folgt mehr.

Die anberaumte Pressekonferenz um 20.30 Uhr von Fed-Chef Powell kann hier mitverfolgt werden:

