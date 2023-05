Die gemeinsamen Gaseinkäufe in der EU werden weiter vorangetrieben. Nachdem europäische Unternehmen in den vergangenen Tagen ihren Bedarf für Erdgas anmelden konnten, hat die EU-Kommission am Mittwoch die erste Ausschreibung für Gaslieferungen gestartet. Internationale Gaslieferanten - mit Ausnahme russischer Firmen - seien nun aufgefordert, Angebote für die Belieferung der europäischen Kunden einzureichen, hiess es am Mittwoch von der Behörde in Brüssel. Die erste Ausschreibungsrunde deckt Gaslieferungen von Juni 2023 bis Mai 2024 ab.

10.05.2023 16:09