Geplante Corona-Lockerungen lassen britische Tourismusbranche hoffen

Die geplanten Lockerungen der Corona-Regeln in Grossbritannien lassen auch die Tourismusbranche aufatmen. "Wir sehen Zeichen der Hoffnung am Horizont und sind optimistisch, dass wir auf dem Weg der Erholung sind", sagte der Europachef der Tourismusbehörde Visit Britain, Robin Johnson, der Deutschen Presse-Agentur in London. Er verwies auf den raschen Fortschritt des Impfprogramms. "Das Ziel, allen Erwachsenen in Grossbritannien bis Ende Juli eine Impfung anzubieten, ist eine erfreuliche Nachricht für die Branche." Bisher hat mehr als die Hälfte der Erwachsenen eine erste Dosis erhalten.