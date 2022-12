Am Samstag gehen die Aktionstage gegen Gewalt an Frauen zu Ende. Über 200 Organisationen machten während 16 Tagen an rund 190 Veranstaltungen und Aktionen auf die massivste Form geschlechtsspezifischer Gewalt - die Tötung von Frauen - sowie deren Menschenrechtsverletzungen aufmerksam.

10.12.2022 13:43