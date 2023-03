Die Grünliberalen haben am Samstag ihre Kampagne zu den eidgenössischen Wahlen im Oktober mit dem Slogan "Mut zur Lösung" lanciert. Die Partei will Wegweiser in der Europapolitik und für eine moderne Gesellschaft sein. Auch fordert die Partei eine verantwortungsvolle Wirtschaft und eine parlamentarische Untersuchungskommission zur Übernahme der Credit Suisse durch die UBS.