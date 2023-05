Alle 120 anwesenden Senatorinnen und Senatoren in Rom (von total 200) stimmten dem Abkommen zu. Die Abgeordnetenkammer hatte es schon am 4. Mai einstimmig gutgeheissen. Das Abkommen musste jedoch wegen einiger Änderungen nochmals in den Senat, die kleinere der beiden Kammern des italienischen Parlaments. Das Schweizer Parlament hatte die Vereinbarung schon im März 2022 abgesegnet.