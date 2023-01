"Handelsverträge sind in der Praxis kompliziert, und der Rest der Welt sieht den Handel mit Grossbritannien nicht als so wichtig an, wie Brexit-Befürworter das annehmen", sagte der britisch-deutsche Wirtschaftswissenschaftler Andrew Lee, der an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg lehrt, der Deutschen Presse-Agentur. "Es stehen nicht alle geduldig in einer Schlange und warten darauf, mit Global Britain einen Vertrag zu unterschreiben."