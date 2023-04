Die Proteste gegen die kontroverse Justizreform in Israel nehmen weiter Fahrt auf. Rund 200 000 Menschen demonstrierten am Samstagabend nach Medienberichten in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv gegen die Politik der rechts-religiösen Regierung von Benjamin Netanjahu. Auch in anderen grossen Städten des Landes versammelten sich Tausende von Demonstranten und schwenkten blau-weisse israelische Flaggen. Unter der Woche sind weitere Proteste geplant.

30.04.2023 15:12