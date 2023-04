Die Grünen sind in der Wählergunst auf den vierten Platz abgerutscht - und fallen nach einer neuen Umfrage noch weiter hinter die AfD zurück. Im Sonntagstrend, den das INSA-Institut wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommen die Grünen auf 14 Prozent, einen Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Die AfD verharrt bei 16 Prozent.

30.04.2023 15:10