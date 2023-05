Der 57-Jährige Nimmermann ist seit 2019 Staatssekretär im Wirtschaftsministerium des Bundeslandes Hessen und war zuvor Finanzstaatssekretär im Bundesland Schleswig-Holstein. Vor den Ämtern in der Politik arbeitete der promovierte Wirtschaftswissenschaftler unter anderem in verschiedenen Funktionen bei der BHF Bank in Frankfurt.