Das südamerikanische Guyana hat eine Ausschreibung zur Erschliessung von mehr als einem Dutzend neuer Öl- und Gasfelder im Meer vor der Küste des Landes gestartet. Die Ausschreibungsrunde für die 14 Felder laufe ab sofort, sagte der guyanische Präsident Irfaan Ali in einem Facebook-Video am Freitag. Man hoffe, bis Ende Mai Aufträge vergeben zu haben. "Die Vergabe wird natürlich im Anschluss an Verhandlungen und Auswertungen der Angebote erfolgen."

11.12.2022 14:31