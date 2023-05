Die USA und China befinden sich in einem tiefen Streit über die Lieferung von Hochtechnologie an das asiatische Land, wobei Washington versucht, Pekings Zugang zu moderner Technologie einzuschränken. China wiederum versucht, mit Milliardenhilfen die heimische Chipindustrie anzukurbeln und die Technologielücke zu schliessen. Beobachter sehen in der nun verhängten Anordnung eine Retourkutsche für die US-Sanktionen gegen die chinesische Halbleiterindustrie, denen sich jüngst auch Japan angeschlossen hatte.