Grund seien Korruption und Verstösse gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, erklärte die Brüsseler Behörde in einem bisher beispiellosen Schritt am Sonntag. "Es geht um Verstösse gegen die Rechtsstaatlichkeit, die die Verwendung und Verwaltung von EU-Mitteln gefährden", sagte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn. "Wir können nicht davon ausgehen, dass der EU-Haushalt ausreichend geschützt ist."

Er verwies auf systematische Unregelmässigkeiten in Ungarns Gesetzen zum öffentlichen Auftragswesen, unzureichende Schutzmassnahmen gegen Interessenkonflikte, Schwächen bei der Strafverfolgung und Mängel bei anderen Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug.

Die Kommission empfehle etwa ein Drittel der für Ungarn vorgesehenen Mittel aus dem sogenannten Kohäsionsfonds des gemeinsamen EU-Haushalt 2021-27 zu kürzen, sagte Hahn. Die rund 7,5 Milliarden Euro entsprechen fünf Prozent der geschätzten Wirtschaftsleistung Ungarns für 2022. Die EU-Länder haben nun bis zu drei Monate Zeit, um über den Vorschlag zu entscheiden.

Die EU hatte die neuen finanziellen Sanktionen vor zwei Jahren eingeführt, um auf die Untergrabung der Demokratie in Polen und Ungarn zu reagieren. Die Brüsseler Behörde liegt vor allem mit Ungarn im Clinch, wo Ministerpräsident Viktor Orban während seiner mehr als zehnjährigen Regierungszeit Gerichte, Medien, Nichtregierungsorganisationen und die Wissenschaft unterdrückt und Rechte von Migranten, Schwulen und Frauen eingeschränkt hat.

Europäisches Parlament sieht Demokratie in Ungarn unter Orban beschädigt

Hahn räumte ein, Ungarns jüngste Zusage, auf Kritik der EU einzugehen, sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Dies müsse aber noch in neue Gesetze und praktische Massnahmen münden, bevor die EU beruhigt sei.

Eine grosse Mehrheit im europäischen Parlament sieht die Demokratie in Ungarn unter Orban beschädigt und dringt auf die Kürzung der EU-Mittel für das Land. "Die Situation hat sich derart verschlechtert, dass Ungarn zu einer 'Wahlautokratie' geworden ist", hiess es vorige Woche in einer Stellungnahme des Parlaments.

Die EU-Kommission hatte Ungarn eine unzureichende Bekämpfung von Korruption vorgeworfen und deswegen bereits rund sechs Milliarden Euro an Corona-Hilfen blockiert. Nach Angaben der Antikorruptionsbehörde der EU war zwischen 2015 und 2019 der Anteil an Unregelmässigkeiten bei der Verwendung von EU-Mitteln in keinem anderen Mitgliedsland so hoch wie in Ungarn.

(Reuters)