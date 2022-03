Die Kolumne "Gopfried Stutz" erschien zuerst im

80 Prozent der Eigenheimbesitzer setzen auf Festhypotheken, obschon Geldmarkthypotheken deutlich günstiger sind. Zur Erinnerung: Wer Mitte 2011 eine zehnjährige Festhypothek abgeschlossen hatte, zahlte bis 2021 rund 125'000 Franken Zinskosten. Beim Abschluss einer Geldmarkthypothek wären es nur 42'000 Franken gewesen. Das hatte ich in meiner Kolumne vom 28. November geschrieben.

Geldmarkthypotheken – bekannt als Libor- oder Saronhypothek – haben kurzfristige Zinsbindungen von drei, sechs oder zwölf Monaten. Steigt der zugrundeliegende Referenzzinssatz, eben der Saron, steigt nach Ablauf der Zinsbindung auch der Hypozinssatz. Das schreckt das Gros der Eigenheimbesitzer vom Abschluss solcher Hypotheken ab.