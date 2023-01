Das Parlament des Schweizerischen Gewerbeverbands entscheidet am 8. Februar über den Vorschlag, wie der SGV am Mittwoch mitteilte. Der Vorstand beantragt eine Einer-Kandidatur. Wird Henrique Schneider vom 100 Mitglieder starken Gremium gewählt, tritt er sein neues Amt voraussichtlich am 1. Juli dieses Jahres an.