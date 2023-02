In der gegenwärtigen Situation würden grosse Unternehmensgruppen ohnehin bereits besteuert, wenn nicht in der Schweiz, so im Ausland, argumentierte der SGV. Es bestehe daher keine Notwendigkeit, sich gegen den vorliegenden Bundesbeschluss auszusprechen, insbesondere weil die kleineren und mittleren Unternehmen von dieser internationalen Besteuerung verschont blieben.