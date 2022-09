Die Temperatur am Grund des Bohrlochs sei zwar vorhanden und liegt über den Erwartungen, aber aufgrund der fehlenden Verbindungen zu potenziellen Wasserquellen könne kein Strom erzeugt werden, teilte das Unternehmen Alpine Geothermal Power Production (AGEPP) am Montag mit. Daher sei es zumindest derzeit nicht möglich, 110 Grad heisses Wasser zu fördern. Dieses wäre dazu bestimmt gewesen, Strom für rund 900 Haushalte und Wärme für das Thermalbad in Lavey zu erzeugen.