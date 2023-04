Es werde an den Bedürfnissen der Geistes- und Sozialwissenschaften vorbeigefördert, monierte Zala, der auch Direktor der Forschungsstelle Dodis ist, welche die diplomatischen Dokumente der Schweiz ediert. "Der SNF begreift nicht, dass unsere Forschungen einen starken Bezug zum kulturellen Raum haben, in dem sie entstehen. Bei uns ist die Interaktion zwischen Gesellschaft und Wissenschaft viel enger als in den Naturwissenschaften." Nun wolle der SNF die Doktoratsförderung streichen, die zentral sei für seinen Bereich, so Zala.