Die statistische Grundlage zur Erfassung des Fachkräftemangels im Gastgewerbe werde der tatsächlichen Lage aktuell nicht gerecht, beklagt Hotelleriesuisse am Freitag in einer Mitteilung. Der Verband verweist auf eine beim Büro Bass in Auftrag gegebene Studie, die zum Schluss kommt, die bestehenden Indizes gäben die Lage verzerrt wieder. Die Indizes verwendeten die Zahl der Arbeitslosen in der Branche, was nur bedingt aussagekräftig sei.