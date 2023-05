Die Bundesregierung hat deutliche Kritik an der Entscheidung Moskaus geübt, eine Obergrenze für deutsche Staatsbedienstete in Russland einzuführen. Diese Grenze erfordere "einen grossen Einschnitt in allen Bereichen unserer Präsenz in Russland", hiess es am Wochenende aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Es handele sich um eine "einseitige, nicht gerechtfertigte und nicht nachvollziehbare Entscheidung" Russlands. Das wies die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, am Montag entschieden zurück: Berlin, nicht Moskau habe mit den Ausweisungen begonnen.

29.05.2023 19:30