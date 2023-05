In Cassis' Aussendepartement sind wichtige Dossiers hängig in Bezug auf die Schweizer Haltung in Konflikten - insbesondere im Kontext des Ukraine-Kriegs - und die Beziehungen zur EU. So hat die Schweiz im Mai 2023 hat den Vorsitz des Uno-Sicherheitsrats - in dem sie seit Januar für zwei Jahre vertreten ist - für einen Monat übernommen. Cassis leitete in dessen Rahmen am Mittwoch die erste von der Schweiz einberufene Sicherheitsratssitzung zum Thema Vertrauen.