THOMAS GITZEL, CHEFVOLKSWIRT VP BANK:

"Die neuen Projektionen für den Leitzins waren durchaus ein kleiner Schock. Doch die Pressekonferenz besänftigte. Einige Passagen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell hatten durchaus dovishen Charakter. Aber der Reihe nach: Jerome Powell machte nochmals deutlich, dass die Leitzinsen so lange angehoben werden bis sie eine Rückkehr zu einer Inflationsrate von zwei Prozent garantieren. Eine Rezession würde dabei in Kauf genommen werden. Doch die Leitzinsen seien am unteren Ende dessen, was als restriktiv bezeichnet werden könne, so Powell. Immerhin tauchte also das Wort 'restriktiv' auf. Die Fed würde ab einem gewissen Punkt auch pausieren, der Zeitpunkt hierfür sei aber noch nicht erreicht. Das klang dann doch so, dass die meiste Arbeit der Fed getan ist. Im kommenden Jahr wird die Fed vermutlich deutlich sanfter agieren und sogar pausieren. An den Finanzmärkten werden solche Botschaft wohlwollend aufgenommen."