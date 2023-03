In den Kantonen Ob- und Nidwalden gelangen Klimainitiativen zur Abstimmung. Die Voraussetzungen sind aber in beiden Kantonen unterschiedlich. So gibt es im Kanton Obwalden ein Massnahmenprogramm, das ein Netto-Null-Ziel bis 2048 vorsieht. Die von Umweltverbänden und Ökoparteien unterstützte Initiative will die Klimaneutralität bis 2040 in die Verfassung schreiben.