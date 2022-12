Die Baselland Transport AG (BLT) und die Freiburgischen Verkehrsbetriebe (TPF) testen in den nächsten sechs Monaten ein neues Bezahlsystem für Billette im öffentlichen Nahverkehr. Es beruht darauf, dass die Reisenden - wie etwa in Lebensmittelläden - an einem Bezahlterminal mit Bankkarte bezahlen.

19.12.2022 16:42