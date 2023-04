Die indische Behörde für Finanzdelikte hat gegen den öffentlichen britischen Sender BBC Ermittlungen begonnen. Es gehe um mutmassliche Irregularitäten, die Gelder aus dem Ausland betreffen, berichtete die indische Nachrichtenagentur ANI am Donnerstag. Die BBC berichtet in Indien auf Englisch, Hindi sowie in mehreren anderen indischen Sprachen.

13.04.2023 17:17