Der Klimaschutz habe für Holcim höchste Priorität und stehe im Mittelpunkt der Strategie des Unternehmens, schrieb der Konzern in seiner Stellungnahme. Holcim verfolge einen "wissenschaftlich fundierten Ansatz" mit Netto-Null-Zielen der Branche, die in Einklang mit dem 1,5-Grad-Pfad stünden. Fast alle Staaten der Erde bekräftigten 2015 in Paris das Ziel, den menschengemachten globalen Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt mit Massnahmen auf 1,5 Grad zu begrenzen.