Das Hilfswerk ist im Auftrag des Bundes für die Rechtsvertretung Asylsuchender in der Nordwestschweiz und in der Ostschweiz zuständig. Recherchen der "NZZ am Sonntag" zeigten, dass das Hilfswerk seine Rechtsvertretung in der Nordwestschweiz in den vergangenen Monaten stark reduziert hat.