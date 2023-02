Nach dem heimlichen Umbau einer iranischen Anlage zur Herstellung von hoch angereichertem Uran haben Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und die USA Teheran aufgefordert, mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zu kooperieren. Der Iran müsse seine rechtlich verbindlichen internationalen Verpflichtungen einhalten, forderten die Länder in einer am späten Freitagabend vom Auswärtigen Amt in Berlin veröffentlichten Stellungnahme. Die Produktion von hoch angereichertem Uran durch den Iran in der Anlage in Fordow bringe bedeutende Risiken mit sich und sei nicht durch einen zivilen Nutzen zu rechtfertigen, hiess es weiter.

04.02.2023 08:32