Wie die in der Region stationierte US-Marine berichtete, fuhr der am Mittwoch festgesetzte Tanker unter der Flagge Panamas und war auf dem Weg von Dubai nach Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mehrere Schnellboote der IRGC hätten den Tanker umzingelt und seinen Kurs in Richtung der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas umgeleitet.