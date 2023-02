Laut Raisi will der Iran seine Kooperation mit China in der Industrie, in Technologie und Wissenschaft ausbauen. Die chinesische Initiative der "Neuen Seidenstrasse", die Milliardeninvestitionen in Infrastrukturvorhaben in anderen Ländern vorsieht, verbinde das Schicksal beider Völker, schrieb er in seinem Gastbeitrag weiter./lw/DP/stk