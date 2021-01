Italien teilt Land wieder in Corona-Zonen ein

Italien will ab kommender Woche das Land wieder in unterschiedliche Corona-Zonen einteilen. Damit werden in den Regionen wieder unterschiedliche Regeln für die Menschen gelten, je nachdem wie sich die Corona-Lage dort entwickelt. Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza wollte dazu am Freitag eine neue Verordnung unterzeichnen, wie sein Ministerium am Freitag mitteilte.