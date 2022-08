Italien verlängert staatliche Massnahmen zur Senkung der Spritpreise

Auto- und Motorradfahrer können an italienischen Zapfsäulen bis Anfang Oktober weiter verbilligt tanken. Die Regierung in Rom verlängerte eine Massnahme, mit der der Preis von Benzin, Diesel und Autogas um 30 Cent pro Liter gesenkt wird. Das gaben Finanzminister Daniele Franco und der Minister für den ökologischen Wandel, Roberto Cingolani, am Mittwoch bekannt. Ein entsprechendes Dekret, das schon seit Frühjahr in Kraft ist und bis 20. September laufen sollte, wurde vorzeitig bis 5. Oktober verlängert.