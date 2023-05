"Besser gut vorbereitet als böse überrascht", sagte Mitte-Nationalrat Lorenz Hess am Montag an der Medienkonferenz des überparteilichen Komitees in Bern. Mit der Verlängerung des Covid-Gesetzes könnte bei Bedarf rasch gehandelt werden, und das ohne Notrecht anzuwenden. "Das Virus zirkuliert nach wie vor stark."